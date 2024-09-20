Чи необхідно чоловікам носити з собою військовий квиток

Перевірка документів працівниками ТЦК. Ілюстративне фото: hvylya.net

В Україні триває мобілізація військозобов'язаних до лав війська. Всі вони повинні були оновити свої облікові дані до 16 липня.

Чи потрібно отримувати військовий квиток, якщо дані оновлені у застосунку "Резерв+", відповіла юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult.

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Оновлення військово-облікових даних

За словами правозахисниці, функціонал "Резерв+" або "Дії" дозволяє сформувати повноцінний військово-обліковий документ у форматі PDF.

Його можна показувати представникам ТЦК, як у паперовому вигляді, так і в електронному — вони мають однакову юридичну силу.

Також військово-обліковим документом є відображення в електронній формі відомостей з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів,