Мобилизация в Украине 2024 — можно ли получить отсрочку без военного учета

Можно ли получить отсрочку от мобилизации без военного учета – юрист объяснила детали
Во время действия военного положения в Украине некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. Согласно закону, определенные категории мужчин 18-60 лет могут не быть призваны в армию из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств, получив отсрочку.
Об этом рассказала адвокат Яна Меюс.
Можно ли получить отсрочку от мобилизации без военного учета
По ее словам, те, кто не стоит на военном учете или были с него сняты, сначала должны стать на учет в ТЦК СП. И только после этого гражданин может подать документы для подтверждения права на отсрочку, если для этого есть основания.
Согласно закону, отсрочку могут получить мужчины, которые:
- имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами ВЛК;
- родители трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;
- опекуны несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью.
- воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;
- ухаживают или заботятся о больных членами семьи.
Также на отсрочку могут рассчитывать и внутренне перемещенные лица.
Читайте Новини.LIVE!