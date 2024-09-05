Мобилизация в Украине 2024 — можно ли получить отсрочку без военного учета

Мужчины в ТЦК СП. Иллюстративное фото: Новости.Pro

Во время действия военного положения в Украине некоторые мужчины могут получить отсрочку от мобилизации. Согласно закону, определенные категории мужчин 18-60 лет могут не быть призваны в армию из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств, получив отсрочку.

Об этом рассказала адвокат Яна Меюс.

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По ее словам, те, кто не стоит на военном учете или были с него сняты, сначала должны стать на учет в ТЦК СП. И только после этого гражданин может подать документы для подтверждения права на отсрочку, если для этого есть основания.

Согласно закону, отсрочку могут получить мужчины, которые:

имеют проблемы со здоровьем, что подтверждено выводами ВЛК;

родители трех и более несовершеннолетних детей или родителями-одиночками, воспитывающими ребенка без помощи другого родителя;

опекуны несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью.

воспитывают ребенка с инвалидностью или ребенка, которому недавно была установлена инвалидность;

ухаживают или заботятся о больных членами семьи.

Также на отсрочку могут рассчитывать и внутренне перемещенные лица.