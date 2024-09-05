Мобілізація в Україні 2024 — чи можна отримати відстрочку без військового обліку

Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без військового обліку — юрист пояснила деталі
Під час дії воєнного стану в Україні деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації. Згідно із законом, певні категорії чоловіків 18-60 років можуть не бути призваними до армії через стан здоров’я або сімейні обставини, отримавши відстрочку.
Про це розповіла адвокат Яна Меюс.
Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без військового обліку
За її словами, ті, хто не стоїть на військовому обліку або був з нього зняті, спочатку повинні стати на облік у ТЦК СП. І лише після цього громадянин може подати документи для підтвердження права на відстрочку, якщо на це є підстави.
Згідно із законом, відстрочку можуть отримати чоловіки, які:
- мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками ВЛК;
- батьки трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;
- опікуни неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю.
- виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність;
- доглядають або опікуються хворими членами сім’ї.
Також на відстрочку можуть розраховувати й внутрішньо переміщені особи.
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