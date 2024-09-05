Мобілізація в Україні 2024 — чи можна отримати відстрочку без військового обліку

Чоловіки у ТЦК СП. Ілюстративне фото: Новини.Pro

Під час дії воєнного стану в Україні деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації. Згідно із законом, певні категорії чоловіків 18-60 років можуть не бути призваними до армії через стан здоров’я або сімейні обставини, отримавши відстрочку.

Про це розповіла адвокат Яна Меюс.

Читайте також:

Чи можна отримати відстрочку від мобілізації без військового обліку

За її словами, ті, хто не стоїть на військовому обліку або був з нього зняті, спочатку повинні стати на облік у ТЦК СП. І лише після цього громадянин може подати документи для підтвердження права на відстрочку, якщо на це є підстави.

Згідно із законом, відстрочку можуть отримати чоловіки, які:

мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками ВЛК;

батьки трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;

опікуни неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю.

виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність;

доглядають або опікуються хворими членами сім’ї.

Також на відстрочку можуть розраховувати й внутрішньо переміщені особи.