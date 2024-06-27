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Возможна ли демобилизация до завершения войны — комментарий Подоляка

27 июня 2024 05:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Представитель Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, следует ли ожидать демобилизации до завершения войны
Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Демобилизация зависит от эффективности мобилизационных процессов. В частности, нужно понимать, какой есть резерв.

Об этом в среду, 26 июня, в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, прежде чем рассуждать о демобилизации, нужно знать, будет ли возможность проводить соответствующие ротации.

"Введение в действие нового закона о мобилизации необходимо для того, чтобы мы четко понимали, какой резерв есть, достаточно ли этот резерв подготовлен и сможем ли заместить тех или иных специалистов в Вооруженных Силах. От этого и зависит демобилизация", — пояснил Подоляк.

Кроме того, советник главы Офиса Президента отметил, что определенные оптимистичные прогнозы по демобилизации Генеральный Штаб уже делает, поэтому следует ожидать официальных заявлений.

Напомним, Михаил Подоляк рассказал, почему работникам ТЦК не запрещают "упаковывать" военнообязанных в автобусы. По его мнению, представители военкомата должны иметь возможность использовать инструменты, которые они считают приемлемыми.

Также советник главы Офиса Президента объяснил, для чего нужно экономическое бронирование и когда примут решение о внедрении этой концепции в Украине.

Офис президента
Михаил Подоляк
мобилизация
война в Украине
демобилизация

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