Мобилизация в Украине — мобилизуют ли с больными суставами и костями

Мобилизированные бойцы ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, включая болезни суставов, костей и мускул, могут стать основанием для освобождения военнообязанных от мобилизации. Однако это возможно только при условии, что указанные недуги оказывают существенное влияние на функционирование организма.

Об этом пишет издание "Фокус" со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины №262.

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Кто может быть непригоден к военной службе

Решение об освобождении от мобилизации принимается исключительно военно-врачебной комиссией на основе медицинских выводов, которые должны быть документально подтверждены.

Военнообязанный может быть признан непригодным к службе, если у него подтверждены следующие заболевания:

инфекционные и воспалительные артропатии , значительно нарушающие функции организма. К ним относятся: гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера, ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические артропатии, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра;

, значительно нарушающие функции организма. К ним относятся: гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера, ревматоидный артрит, васкулит, бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические артропатии, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра; системные болезни соединительной ткани , такие как узелковый полиартериит, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета;

, такие как узелковый полиартериит, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчета; тяжелая форма анкилозивного спондилоартрита (болезнь Бехтерева).

Также основанием для освобождения могут быть артрозы, заболевания и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий в тяжелой форме. В список входят остеопатия и хондропатия с существенными нарушениями функций, такие как:

остеопороз;

остеомаляция;

длительное несращивание переломов;

стрессовые переломы;

фиброзная дисплазия костей;

остеомиелит;

остеонекроз;

болезнь Педжета.

Кроме того, значительные нарушения функций из-за приобретенных деформаций конечностей или дефектов позвоночника (включая искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков) также являются основанием для освобождения от мобилизации.

Напомним, что ВЛК является обязательным для военнообязанных лиц. Однако человек может отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии, если его привезли в тот ТЦК, где он не состоит на учете.

Также мы писали о том, что ограниченно пригодные военнообязанные граждане должны пройти ВЛК до февраля 2025 года, чтобы получить новый статус. Кроме того, в случае нарушения правил военного учета таких граждан могут оштрафовать.