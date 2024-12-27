Мобілізація в Україні — чи мобілізують із хворими суглобами та кістками

Мобілізовані бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Важкі хвороби опорно-рухового апарату, включаючи захворювання суглобів, кісток і м’язів, можуть стати підставою для звільнення військовозобов’язаних від мобілізації. Однак це можливо лише за умови, що зазначені недуги суттєво впливають на функціонування організму.

Про це пише видання "Фокус" з посиланням на наказ Міністерства оборони України №262.

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Хто може бути непридатним до військової служби

Рішення про звільнення від мобілізації ухвалюється виключно військово-лікарською комісією на основі медичних висновків, які мають бути документально підтверджені.

Військовозоб’язаний може бути визнаний непридатним до служби, якщо у нього підтверджені такі захворювання:

інфекційні та запальні артропатії , що значно порушують функції організму. До них належать: гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера, ревматоїдний артрит, васкуліт, бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні артропатії, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра;

, що значно порушують функції організму. До них належать: гнійні артрити, реактивні артропатії, хвороба Рейтера, ревматоїдний артрит, васкуліт, бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні артропатії, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра; системні хвороби сполучної тканини , такі як вузликовий поліартеріїт, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета;

, такі як вузликовий поліартеріїт, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета; тяжка форма анкілозивного спондилоартриту (хвороба Бехтерєва).

Також підставою для звільнення можуть бути артрози, захворювання та ураження м’язів, синовіальної оболонки і сухожиль у важкій формі. До списку входять остеопатії та хондропатії з істотними порушеннями функцій, такі як:

остеопороз;

остеомаляція;

тривале незрощення переломів;

стресові переломи;

фіброзна дисплазія кісток;

остеомієліт;

остеонекроз;

хвороба Педжета.

Крім того, значні порушення функцій через набуті деформації кінцівок чи дефекти хребта (включаючи спотворення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків) також є підставою для звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, що ВЛК є обов'язковою для військовозобов'язаних осіб. Однак людина може відмовитися від проходження військово-лікарської комісії, якщо її привезли в той ТЦК, де вона не перебуває на обліку.

Також ми писали про те, що обмежено придатні військовозобов'язані громадяни повинні пройти ВЛК до лютого 2025 року, щоб отримати новий статус. Крім того, у разі порушення правил військового обліку, таких громадян можуть оштрафувати.