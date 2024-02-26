Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Будет ли отсрочка от мобилизации действовать после принятия нового закона — ответ адвоката arrow

Будет ли отсрочка от мобилизации действовать после принятия нового закона — ответ адвоката

26 февраля 2024 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Будет ли отсрочка от мобилизации действовать после принятия нового закона — ответ адвоката
Батальон территориальной обороны в Млинове. Фото: dubno.rayon.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Мария Левченко объяснила, что будет с уже предоставленными отсрочками от призыва, где указан срок, например, полгода, после принятия нового закона №10449 о мобилизации. По ее словам, законодательство не предусматривает срока для предоставления отсрочки во время военного положения.

Об этом Мария Левченко рассказала в видео на YouТube-канале "Дама в Законе" Адвокаты", обнародованном в четверг, 22 февраля.

Что будет с отсрочкой после принятия нового закона

Адвокат объяснила, что те шесть месяцев, на которые ТЦК якобы дает отсрочку, связаны только со сроком действия вывода ВВК, который длится полгода, а дальше можно его пересматривать.

"А поскольку никаким нормативно-правовым документом не предусмотрена обязанность ТЦК ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то период, который будет указан в справке об отсрочке от мобилизации, например до июня 2024 года, согласно тому, что у вас отсутствовать будет основание, когда заработает законопроект 10449, вас могут сразу хоть на следующий день мобилизовать", — отметила Левченко.

По ее словам, исключение — удлинение обучения, например, на аспирантуре. В других случаях пока нет такой возможности.

"И утверждать, что 100% будет гарантия, что вас не мобилизуют, если, например, брали себе отсрочку на основе того, что вы внук и ухаживаете за бабушкой или дедушкой, нет. Потому что этот срок ничем не предусмотрен. Процедура прерывания предоставленной отсрочки также ничем не предусмотрена. А что не прописано — можно делать как хочешь, сами понимаете", — добавила адвокат.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации

Напомним, что есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Адвокат Наталья Сабатюк рассказала, кто имеет право на временное увольнение в марте 2024 года и как его получить.

Также мы писали, что в Верховной Раде кипит работа над законопроектом о мобилизации. В частности, в парламенте было выдвинуто предложение о сохранении права на отсрочку от призыва для некоторых граждан. Речь идет о двух категориях.

закон
военный призыв
мобилизация
законопроект
война в Украине
отсрочка
адвокат
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

12 февраля 2024

16:28 Народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать тепла до +17

Актуальное по теме