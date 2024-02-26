Будет ли отсрочка от мобилизации действовать после принятия нового закона — ответ адвоката
Адвокат Мария Левченко объяснила, что будет с уже предоставленными отсрочками от призыва, где указан срок, например, полгода, после принятия нового закона №10449 о мобилизации. По ее словам, законодательство не предусматривает срока для предоставления отсрочки во время военного положения.
Об этом Мария Левченко рассказала в видео на YouТube-канале "Дама в Законе" Адвокаты", обнародованном в четверг, 22 февраля.
Что будет с отсрочкой после принятия нового закона
Адвокат объяснила, что те шесть месяцев, на которые ТЦК якобы дает отсрочку, связаны только со сроком действия вывода ВВК, который длится полгода, а дальше можно его пересматривать.
"А поскольку никаким нормативно-правовым документом не предусмотрена обязанность ТЦК ставить определенные сроки на отсрочку от мобилизации, то период, который будет указан в справке об отсрочке от мобилизации, например до июня 2024 года, согласно тому, что у вас отсутствовать будет основание, когда заработает законопроект 10449, вас могут сразу хоть на следующий день мобилизовать", — отметила Левченко.
По ее словам, исключение — удлинение обучения, например, на аспирантуре. В других случаях пока нет такой возможности.
"И утверждать, что 100% будет гарантия, что вас не мобилизуют, если, например, брали себе отсрочку на основе того, что вы внук и ухаживаете за бабушкой или дедушкой, нет. Потому что этот срок ничем не предусмотрен. Процедура прерывания предоставленной отсрочки также ничем не предусмотрена. А что не прописано — можно делать как хочешь, сами понимаете", — добавила адвокат.
Кто имеет право на отсрочку от мобилизации
Напомним, что есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Адвокат Наталья Сабатюк рассказала, кто имеет право на временное увольнение в марте 2024 года и как его получить.
Также мы писали, что в Верховной Раде кипит работа над законопроектом о мобилизации. В частности, в парламенте было выдвинуто предложение о сохранении права на отсрочку от призыва для некоторых граждан. Речь идет о двух категориях.
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