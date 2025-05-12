Адвокат объяснила, будет ли в Украине принудительная мобилизация женщин

Военнослужащая. Фото иллюстративное: kadrovik.ua

Уже в мае в Верховной Раде зарегистрируют законопроекты по подготовке гражданского населения для сопротивления врагу. Возможно, изменения будут касаться и принудительной мобилизации женщин.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

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Мобилизация женщин в Украине

По состоянию на сегодня женщины, которые решили добровольно вступить в ряды защитников Украины, выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами. Принудительной мобилизации нет, однако, пока отсутствуют законопроекты по подготовке населения к сопротивлению, говорить об успехе рано.

"Возможно, изменения будут касаться также принудительной мобилизации женщин по определенным специальностям. Возможно, программы будут включать только обязательное прохождение курсов по оказанию медицинской помощи, гражданской обороны, проведение информационных мероприятий в учебных заведениях и т.д.", — пояснила Марина Бекало.

Также она добавила, что мобилизация — не только выполнение задач в боевых подразделениях, но и работы на оборонных предприятиях и стратегических объектах. Для обязательного призыва женщин нужно лишь внести некоторые правки в профильное законодательство. Согласно Конституции, защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью каждого гражданина, поэтому принудительная мобилизация женщин юридически возможна.

Напомним, волонтер Тарас Чмут предложил заблокировать Telegram и TikTok. По его мнению, это поможет решить мобилизационные проблемы.

Также мы сообщали, что некоторые мужчины имеют право отказаться от получения повестки. В частности, речь идет о тех, кто исключен из воинского учета.