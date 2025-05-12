Адвокат пояснила, чи буде в Україні примусова мобілізація жінок

Військовослужбовиця. Фото ілюстративне: kadrovik.ua

Вже у травні у Верховній Раді зареєструють законопроєкти щодо підготовки цивільного населення для спротиву ворогу. Можливо, зміни стосуватимуться і примусової мобілізації жінок.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Реклама

Читайте також:

Мобілізація жінок в Україні

Станом на сьогодні жінки, які вирішили добровільно долучитися до лав захисників України, виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками. Примусової мобілізації немає, однак, поки відсутні законопроєкти щодо підготовки населення до спротиву, говорити про успіх зарано.

"Можливо, зміни стосуватимуться також примусової мобілізації жінок за певними спеціальностями. Можливо, програми включатимуть лише обов'язкове проходження курсів із надання медичної допомоги, цивільної оборони, проведення інформаційних заходів у закладах освіти тощо", — пояснила Марина Бекало.

Також вона додала, що мобілізація — не лише виконання завдань у бойових підрозділах, а й роботи на оборонних підприємствах і стратегічних об'єктах. Для обов'язкового призову жінок потрібно лише внести деякі правки до профільного законодавства. Згідно з Конституцією, захист незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком кожного громадянина, тому примусова мобілізація жінок юридично можлива.

Нагадаємо, волонтер Тарас Чмут запропонував заблокувати Telegram і TikTok. На його думку, це допоможе вирішити мобілізаційні проблеми.

Також ми повідомляли, що деякі чоловіки мають право відмовитися від отримання повістки. Зокрема, йдеться про тих, хто виключений із військового обліку.