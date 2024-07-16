Мобилизация в Украине — в Киеве огромные очереди в ЦНАПах

Очередь возле ЦНАПа. Фото: РБК-Украина

В Киеве наблюдаются огромные очереди в ЦНАПах , где граждане пытаются обновить свои учетные данные, пока это можно сделать без штрафа. Согласно закону о мобилизации, конечным сроком обновления является 16 июля.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Очереди на обновление учетных данных в ЦНАПах Киева

В столичных центрах предоставления административных услуг во вторник, 16 июля, стоят огромные очереди желающих обновить свои учетные данные. Граждане, в частности, военнообязанные, пришли обновить свои данные до 16 июля, пока это можно сделать без штрафа.

"Я здесь с 7 утра сегодня, людей записывают на листочек. Я в очереди 94. Семейные обстоятельства были сложными, чтобы обновить данные раньше. Вообще я уже в ЦНАПе несколько дней, но вчера приехал позже, записался аж 190. Понял, что смысла не будет" , — сказал один из мужчин в комментарии для Киев24.

Другой же отметил, что также приехал в ЦНАП во второй раз. Сегодня он в очереди 42, но ждет своей очереди с 05:25.

Согласно новому закону о мобилизации, до 16 июля все военнообязанные лица в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои военно-учетные данные. Обновить нужно самое место жительства, контактный номер телефона и почту.

Очереди в ЦНАПах и ТЦК в последний день обновления данных велики по всей Украине.

Напомним, украинцы, которые не обновят свои военно-учетные данные до 16 июля , могут быть привлечены к административной ответственности. Уважительной причиной несвоевременного обновления может быть только заболевание.

Также мы сообщали о том, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.