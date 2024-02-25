Из-за действий ТЦК у украинцев снизилось доверие к военным, — нардеп Шевченко

Народный депутат Украины Евгений Шевченко. Фото: скриншот

Евгений Шевченко заявил, что из-за действий Территориальных центров комплектования и социальной поддержки у людей все больше растет пренебрежение военными. По его мнению, такое отношение работников ТЦК способствует демотивации вступать в ряды ВСУ.

Об этом народный депутат сообщил во время эфира Вечір.LIVE.

Из-за ТЦК общество не доверяет ВСУ

В украинском обществе все больше растет возмущение насильственной мобилизацией сотрудников ТЦК.

"К сожалению, из-за действий ТЦК у общества доверие к ВСУ снизилось. Я призываю всех уважать друг друга", — сказал Евгений Шевченко.

Господин Шевченко считает, что это обусловлено тем, что люди, работающие в ТЦК пренебрежительно относятся к гражданским.

"Посмотрите как на Франковщине люди выходят и блокируют дороги из-за действий просто ТЦК, понимаете? Это же неуважение — сегодня этого человека травят, а завтра он на фронте", — пояснил нардеп.

Такие действия, по мнению депутата, демотивируют людей вступать в ряды Вооруженных сил Украины и соответственно замедляют мобилизацию.

Напомним, командир батальона "Волки да Винчи" объяснил, что именно работники ТЦК и СП делают неправильно во время мобилизации.