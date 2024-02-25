Из-за действий ТЦК у украинцев снизилось доверие к военным, — нардеп Шевченко
Евгений Шевченко заявил, что из-за действий Территориальных центров комплектования и социальной поддержки у людей все больше растет пренебрежение военными. По его мнению, такое отношение работников ТЦК способствует демотивации вступать в ряды ВСУ.
Об этом народный депутат сообщил во время эфира Вечір.LIVE.
Из-за ТЦК общество не доверяет ВСУ
В украинском обществе все больше растет возмущение насильственной мобилизацией сотрудников ТЦК.
"К сожалению, из-за действий ТЦК у общества доверие к ВСУ снизилось. Я призываю всех уважать друг друга", — сказал Евгений Шевченко.
Господин Шевченко считает, что это обусловлено тем, что люди, работающие в ТЦК пренебрежительно относятся к гражданским.
"Посмотрите как на Франковщине люди выходят и блокируют дороги из-за действий просто ТЦК, понимаете? Это же неуважение — сегодня этого человека травят, а завтра он на фронте", — пояснил нардеп.
Такие действия, по мнению депутата, демотивируют людей вступать в ряды Вооруженных сил Украины и соответственно замедляют мобилизацию.
Напомним, командир батальона "Волки да Винчи" объяснил, что именно работники ТЦК и СП делают неправильно во время мобилизации.
Читайте Новини.LIVE!