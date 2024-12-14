Бронирование от мобилизации — кто из работников может получить

Мужчика в ТЦК. Фото: Николаевский ТЦК и СП

В Украине некоторые военнообязанные могут получить бронирование от мобилизации. Для этого им нужно работать на критически важных предприятиях или в госструктурах.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Бронирование от мобилизации

Юрист Дмитрий Франчук отметил, что бронирование является специальной процедурой, которая позволяет некоторым категориям отсрочить призыв на военную службу. По его словам, эта мера применяется для обеспечения бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, которые имеют критическое значение.

Список профессий, подлежащих бронированию, может меняться и обновляться в соответствии с потребностями государства.

"На самом деле, здесь нужно отметить, что бронированию могут подлежать любые профессии и должности, которые занимают люди именно на критически важном предприятии", — отметил старший юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Порядок бронирования работников определен в постановлении №76 Кабинета Министров от 27 января 2023 года. Это касается военнообязанных, работающих или проходящих службу:

в органах государственной власти, органах местного самоуправления, других государственных органах;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина;

в операторах противоминной деятельности, которые проводят разминирование украинских территорий.

К критически важным относятся компании, осуществляющие деятельность в таких сферах, как энергетика, оборонно-промышленный комплекс, транспорт, связь, медицина, банковское дело и другие.

Лобунько подчеркнул, что ориентироваться нужно именно на компанию и ее статус критичности.

Кроме того, для каждой категории работников установлены условия. К примеру, бронирование предоставляется всем госслужащим категории А, а 50% работникам категорий Б и В.

Кто бронирует работников

"Бронированием работников занимается предприятие, учреждение или организация. Они подают соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки", — рассказал Франчук.

По его словам, чем важнее предприятие для экономики и обороны страны, тем большее количество работников может быть забронировано.

Большинство предприятий могут забронировать 50% работников, а в некоторых случаях — до 100%.

"Если компании нужно забронировать большее количество, чем предусмотрено, то в таком случае она может обратиться в соответствующие государственные органы с обоснованием необходимости увеличения квоты на бронирование. Однако, решение об увеличении квоты принимается на государственном уровне с учетом общенациональных интересов", — объяснил Франчук.

Всех военнообязанных могут забронировать от мобилизации:

предприятия, которые обеспечивают составляющие Сил безопасности и обороны, ВСУ, другие военные формирования;

предприятия, работающие в топливно-энергетическом комплексе, утвержденные Минэнерго;

предприятия, которые привлечены к строительству фортификационных сооружений.

Напомним, часть государственных служащих имеет право на бронирование от мобилизации. Для некоторых категорий бронь предоставляется в полном объеме.

Ранее Минэкономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям, что позволяет им бронировать работников от мобилизации.