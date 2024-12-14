Бронювання від мобілізації — хто з працівників може отримати

Чоловік у ТЦК. Фото: Миколаївський ТЦК та СП

В Україні деякі військовозобов'язані можуть отримати бронювання від мобілізації. Для цього їм потрібно працювати на критично важливих підприємствах або в держструктурах.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Читайте також:

Бронювання від мобілізації

Юрист Дмитро Франчук зазначив, що бронювання є спеціальною процедурою, яка дозволяє деяким категоріям відстрочити призов на військову службу. За його словами, ця міра застосовується для забезпечення безперебійної роботи підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення.

Список професій, які підлягають бронюванню, може змінюватися та оновлюватися відповідно до потреб держави.

"Насправді, тут потрібно зазначити, що бронюванню можуть підлягати будь-які професії та посади, які обіймають люди саме на критично важливому підприємстві", — зазначив старший юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

Порядок бронювання працівників визначено в постанові № 76 Кабінету Міністрів від 27 січня 2023 року. Це стосується військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших державних органах;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна;

в операторах протимінної діяльності, які проводять розмінування українських територій.

До критично важливих відносяться компанії, що здійснюють діяльність у таких сферах, як енергетика, оборонно-промисловий комплекс, транспорт, зв'язок, медицина, банківська справа та інші.

Лобунько наголосив, що орієнтуватись потрібно саме на компанію та її статус критичності.

Крім того, для кожної категорії працівників встановлені свої умови. Наприклад, бронювання надається всім держслужбовцям категорії А, а 50% працівникам категорій Б та В.

Хто бронює працівників

"Бронюванням працівників займається підприємство, установа або організація. Вони подають відповідні документи до територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — розповів Франчук.

За його словами, чим важливіше підприємство для економіки та оборони країни, тим більша кількість працівників може бути заброньована.

Більшість підприємств можуть забронювати 50% працівників, а в деяких випадках — до 100%.

"Якщо компанії потрібно забронювати більшу кількість, ніж передбачено, то в такому випадку вона може звернутися до відповідних державних органів з обґрунтуванням необхідності збільшення квоти на бронювання. Однак рішення про збільшення квоти ухвалюється на державному рівні з урахуванням загальнонаціональних інтересів", — пояснив Франчук.

Всіх військовозобов'язаних можуть забронювати від мобілізації:

підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки та оборони, ЗСУ, інші військові формування;

підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго;

підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, частина державних службовців має право на бронювання від мобілізації. Для деяких категорій бронь надається у повному обсязі.

Раніше Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам, що дозволяє їм бронювати працівників від мобілізації.