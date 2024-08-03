Как получить бронирование от мобилизации через Дію — инструкция

Бронирование через Дію — как оформить и сколько надо ждать
Некоторые украинцы имеют право на бронирование от мобилизации. Его можно быстро оформить в приложении "Дія".
Об этом сообщает "24 канал".
Бронирование через "Дію"
Право на бронирование имеют военнообязанные, которые работают в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в национальных органах безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах и критически важных для страны структурах.
Эта возможность уже доступна в "Дії", и процесс занимает всего до 15 минут. Руководителю достаточно лишь подать заявление о бронировании через портал и подтвердить его электронной подписью. Отдельные компании могут забронировать до 50% своих работников.
После подачи заявки, в которой указаны претенденты на бронирование, система производит проверку некоторых данных. Она проверяет факт официального трудоустройства военнообязанного, а также наличие информации о нем в реестре "Оберіг".
В течение суток руководителю придет уведомление о результате рассмотрения. Окончательное решение принимает Минэкономики.
Информация о бронировании сразу появится в "Резерве+". Кроме того, в случае необходимости выписку о бронировании можно будет загрузить через "Дію" и распечатать.
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