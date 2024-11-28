Снижение мобилизационного возраста – военный объяснил, почему это необходимо

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Снижение мобилизационного возраста является одним из способов компенсировать нехватку людей в боевых подразделениях. Но сейчас украинцы надеются на то, что победа в войне будет обеспечена кем-то другим.

Об этом заявил военный Евгений Иевлев в эфире Ранок.LIVE в четверг, 28 ноября.

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Снижение мобилизационного возраста необходимо

По словам Иевлева, из-за сложившейся на фронте критической ситуации нужно снижать мобилизационный возраст. Но это решение будет "непопулярным" в обществе.

Боец отмечает, что снижение мобилизационного является одним из способов компенсировать нехватку людей в боевых подразделениях.

Военный отмечает, что, несмотря на высокое доверие к ВСУ, многие украинцы надеются, что война будет выиграна "чужими руками".

"Это не только мое мнение. Возвращающиеся из отпуска бойцы тоже озвучивают подобные настроения", — отметил Иевлев.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. Там полагают, что это изменит боевые силы украинской армии.

Также мы сообщали, что по состоянию на данный момент мобилизационный резерв Украины составляет 3,7 млн человек. При этом 900 тыс. из них не зарегистрированы ни в каких реестрах.