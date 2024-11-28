Зниження мобілізаційного віку — військовий пояснив, чому це необхідно

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Зниження мобілізаційного віку є одним зі способів компенсувати нестачу людей у бойових підрозділах. Наразі ж українці сподіваються на те, що перемога у війні буде забезпечена кимось іншим.

Про це заявив військовий Євген Ієвлєв ефірі Ранок.LIVE у четвер, 28 листопада.

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Зниження мобілізаційного віку необхідне

За словами Ієвлєва, через критичну ситуацію, яка склалась на фронті, потрібно знижувати мобілізаційний вік. Але це рішення буде "непопулярним" у суспільстві.

Боєць зазначає, що зниження мобілізаційного є одним зі способів компенсувати нестачу людей у бойових підрозділах.

Військовий наголошує, що попри високу довіру до ЗСУ, багато українців сподіваються, що війна буде виграна "чужими руками".

"Це не лише моя думка. Бійці, які повертаються у відпустки, теж озвучують подібні настрої", — зазначив Ієвлєв.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Там вважають, що це змінить бойові сили української армії.

Також ми повідомляли, що станом на зараз мобілізаційний резерв України становить 3,7 млн людей. При цьому 900 тис. з них не зареєстровані в жодних реєстрах.