Павел Вышебаба сравнил стиль командования Залужного и Сырского — в чем разница

Поэт и военный Павел Вышебаба. Фото: Армия Inform

Изменения в военном руководстве не воспринималось на фронте так остро, как в обществе. Для бойцов это не стало неожиданностью.

Об этом рассказал поэт и военный Павел Вышебаба в интервью Радио Свобода.

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Стиль командования Залужного и Сырского

Вышебаба подчеркнул, что у главнокомандующего Александра Сырского тоже есть авторитет среди военных, несмотря на различия со своим предшественником Валерием Залужным.

"Залужный и Сырский — очень разные по стилю, во всем, но реально был запрос у военных на какие-то изменения. И у нас, в войсках, не была такой неожиданностью смена главнокомандующего. Это нормально после таких трудных двух лет дать человеку отдохнуть. При большом уважении к Залужному, для меня, например, изменения в руководстве — это показатель здорового понимания, что нельзя так долго быть в стрессовом состоянии, в котором находился главнокомандующий Залужный, — считает военный.

Он также отметил успешные операции под руководством Сырского, в частности, нестандартный подход к операции в Курской областе России.

Ранее Вышебаба объяснил причины перехода украинцев на русский язык. Он отметил влияние российского ИПСО и ФСБ.

Также мы писали, что стриминговая платформа Netflix выпустила сериал "Матери войны". В одном из эпизодов показали "гибель" украинского военного и поэта Павла Вышебабы.