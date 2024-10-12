Павло Вишебаба порівняв стиль командування Залужного і Сирського — у чому різниця

Поет і військовий Павло Вишебаба. Фото: Армія Inform

Зміни у військовому керівництві не сприймалися на фронті так гостро, як у суспільстві. Для бійців це не стало несподіванкою.

Про це розповів поет і військовий Павло Вишебаба в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Стиль командування Залужного і Сирського

Вишебаба підкреслив, що головнокомандувач Олександр Сирський теж має авторитет серед військових, попри відмінності зі своїм попередником Валерієм Залужним.

"Залужний і Сирський — дуже різні за стилем, у всьому, але реально був запит у військових на якісь зміни. І в нас, в середині війська, не була такою несподіванкою зміна головнокомандувача. Це нормально після таких важких двох років дати людині відпочити. При великій повазі до Залужного, для мене, наприклад, зміни в керівництві — це показник здорового розуміння, що не можна так довго бути в стресовому стані, в якому перебував головнокомандувач Залужний, — вважає військовий.

Він також відзначив успішні операції під керівництвом Сирського, зокрема нестандартний підхід до операції в Курській області Росії.

Раніше Вишебаба пояснив причини повернення українців до російської мови. Він зазначив про вплив російського ІПСО і ФСБ.

Також ми писали, що стрімінгова платформа Netflix випустила серіал "Матері війни". В одному з епізодів показали "загибель" українського військового та поета Павла Вишебаби.