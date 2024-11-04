Солдата не стали наказывать за СОЧ, потому что за него попросил командир

Военный ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Солдату ВСУ из Полтавы, совершившего самовольное оставление части ( СОЧ ), суд разрешил вернуться на службу. Помогла рекомендация командира.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что солдат ходит в самоволку не впервые. К примеру, он не явился на службу после выписки из больницы в марте 2023 года и не сообщил о своем местонахождении. Но уже в мае добровольно вернулся в воинскую часть, опасаясь уголовной ответственности.

В ноябре 2023 года боец без разрешения командиров не пришел на утреннюю проверку в воинскую часть. По распоряжению командира его лишили всех видов довольствия.

Что решил суд

В суде мужчина заявил о желании вернуться в армию. Также в суд поступило рекомендательное письмо от командира воинской части с просьбой вернуть солдата на службу. Суд решил пойти на встречу командиру и вернуть бойца в ВСУ.

Напомним, что в Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ.

Несколько дней назад одна из нардепов назвала количество случаев СОЧ в Украине.