Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Боєць з Полтави вчинив СЗЧ — чому суд не став його карати arrow

Боєць з Полтави вчинив СЗЧ — чому суд не став його карати

4 листопада 2024 02:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Солдата не стали карати за СЗЧ, бо за нього попросив командир
Військовий ЗСУ в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Солдату ЗСУ з Полтави, що вчинив самовільне залишення частини (СЗЧ), суд дозволив повернутись на службу. Допомогла рекомендація командира. 

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи 

На суді з'ясувалось, що солдат ходить у самоволку не вперше. Наприклад, він не з'явився на службу після виписки з лікарні у березні 2023 року та не повідомив про своє місцезнаходження. Але вже у травні добровільно повернувся до військової частини, побоюючись кримінальної відповідальності.

У листопаді 2023 року захисник без дозволу командирських органів не прийшов на ранкову стройову перевірку до військової частини. За розпорядженням командира його позбавили всіх видів забезпечення.

Що вирішив суд

У суді чоловік заявив про бажання повернутися до армії. Також до суду надійшов рекомендаційний лист від командира військової частини із проханням повернути солдата на службу. Суд вирішив піти на зустріч командиру і повернути бійця в ЗСУ.

Нагадаємо, що у Верховному Суді заявили про збільшення випадків СЗЧ.

Додамо, що кілька днів тому одна із нардепок назвала кількість випадків СЗЧ в Україні.

суд судові рішення СЗЧ Полтава війна в Україні ЗСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:32 Боєць з Полтави вчинив СЗЧ — чому суд не став його карати

02:11 Мобілізація членів родини до ЗСУ — є цікаві нюанси

01:54 Майя Санду оголосила про перемогу — як проголосували у Молдові

01:31 У Харкові ще більше постраждалих — фото наслідків атаки РФ

00:55 Відомий футболіст пішов вчитися після початку мобілізації

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

00:43 Київ під атакою дронів — що відомо на цей момент

00:25 Гарріс та Трамп зрівнялись за два дні до виборів у США

00:12 Атака на Харківщину — зруйновано під'їзд будинку та супермаркет

3 листопада 2024

23:53 На Одещині жінка наїхала на чоловіка — як її покарав суд

23:41 У Києві пролунали вибухи

02:32 Боєць з Полтави вчинив СЗЧ — чому суд не став його карати

02:11 Мобілізація членів родини до ЗСУ — є цікаві нюанси

01:54 Майя Санду оголосила про перемогу — як проголосували у Молдові

01:31 У Харкові ще більше постраждалих — фото наслідків атаки РФ

00:55 Відомий футболіст пішов вчитися після початку мобілізації

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

00:43 Київ під атакою дронів — що відомо на цей момент

00:25 Гарріс та Трамп зрівнялись за два дні до виборів у США

00:12 Атака на Харківщину — зруйновано під'їзд будинку та супермаркет

3 листопада 2024

23:53 На Одещині жінка наїхала на чоловіка — як її покарав суд

23:41 У Києві пролунали вибухи

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині