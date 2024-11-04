Солдата не стали карати за СЗЧ, бо за нього попросив командир

Військовий ЗСУ в кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Солдату ЗСУ з Полтави, що вчинив самовільне залишення частини (СЗЧ), суд дозволив повернутись на службу. Допомогла рекомендація командира.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що солдат ходить у самоволку не вперше. Наприклад, він не з'явився на службу після виписки з лікарні у березні 2023 року та не повідомив про своє місцезнаходження. Але вже у травні добровільно повернувся до військової частини, побоюючись кримінальної відповідальності.

У листопаді 2023 року захисник без дозволу командирських органів не прийшов на ранкову стройову перевірку до військової частини. За розпорядженням командира його позбавили всіх видів забезпечення.

Що вирішив суд

У суді чоловік заявив про бажання повернутися до армії. Також до суду надійшов рекомендаційний лист від командира військової частини із проханням повернути солдата на службу. Суд вирішив піти на зустріч командиру і повернути бійця в ЗСУ.

Нагадаємо, що у Верховному Суді заявили про збільшення випадків СЗЧ.

Додамо, що кілька днів тому одна із нардепок назвала кількість випадків СЗЧ в Україні.