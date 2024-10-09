Как суд наказал военнослужащего, который четырежды самовольно покидал воинскую часть

Здание Каменец-Подольского горрайонного суда Хмельницкой области. Фото: kpm.km.court.gov.ua

Военнослужащий из Каменец-Подольского района Хмельницкой области четырежды самовольно покидал воинскую часть. За совершенное нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области вынес 2 июля текущего года.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, впервые обвиняемый, проходивший срочную службу, без разрешения командования покинул часть и уехал домой 24 апреля 2023 года. На службу он вернулся 5 мая, однако уже 2 июня снова покинул пункт постоянной дислокации части и не возвращался в течение трех дней. В третий раз военнослужащий совершил нарушение 1 ноября. Тогда без разрешения командиров и уважительных причин он покинул воинскую часть на 11 дней. В феврале текущего года фигурант совершил СОЧ в четвертый раз. После этого случая материалы о нарушении передали правоохранительным органам.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и объяснил, что бежал из воинской части, потому что считает, что руководство к нему плохо относится.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему наказание в виде семи лет заключения. Приговор можно было оспорить в течение 30 дней со дня провозглашения. Сейчас же решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, в Закарпатской области приговорили к трем годам лишения свободы мужчину, который написал заявление об отказе от военной службы. Перед этим ВВК признала фигуранта пригодным, однако, по мнению мужчины, медики не обратили внимания на состояние его здоровья.

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