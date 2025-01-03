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Боец совершил СЗЧ из-за смерти сына, но суд его жестко наказал

3 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
На Черниговщине военный не вернулся в часть из-за смерти сына и получил наказание от суда
Военнослужащий за решеткой. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Черниговский районный суд вынес приговор в отношении мобилизованного, уклонившегося от военной службы. Он сбежал со службы, аргументируя это смертью сына, но суд узнал, что все было иначе.

Об обстоятельствах дела идет речь в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что обвиняемый, находясь на учениях в Великобритании, получил от командования отпуск из-за трагедии в семье — его сын погиб во время пожара. Но обратно в назначенный час он не вернулся. Спустя полгода он самостоятельно пришел в ГБР.

Мужчина раскаялся и объяснил, что не мог вернуться на службу из-за того, что очень остро переживал смерть сына. К тому же, он утверждал, что у него и жены хотела забрать детей служба опеки, а он собирался ходить по судам.

Но представители службы опеки объяснили на суде, что на самом деле обвиняемый был совершенно безразличен к судьбе других детей. Более того, он был не против, чтобы у него забрали детей в судебном порядке.

Что решил суд

Суд определил, что подсудимый не предоставил никаких объективных доказательств уважительных причин своего несвоевременного возвращения в службу, а его действия расцениваются как попытка уклонения от уголовной ответственности.

Учитывая изложенное, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о том, что Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области приговорил мужчину к одному году лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он не пошел в ТЦК, поскольку был не готов к службе.

Кроме того, мы сообщали, что соответствующее решение, но с лишением свободы до трех лет, принял Покровский районный суд Днепропетровской области. Известно, что мужчина категорически отказался от мобилизации, написав заявление о своем нежелании служить.

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