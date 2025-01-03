На Чернігівщині військовий не повернувся до частини через смерть сина й отримав покарання від суду

Військовослужбовець за ґратами. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Чернігівський районний суд виніс вирок щодо мобілізованого, який ухилився від військової служби. Він втік зі служби аргументуючи це смертю сина, але суд дізнався, що все було інакше.

Про обставини справи йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що обвинувачений перебуваючи на навчаннях у Великій Британії, отримав від командування відпустку через трагедію в родині — його син загинув під час пожежі. Але назад у призначений час він не повернувся. Через пів року він самостійно прийшов до ДБР.

Чоловік розкаявся та пояснив, що не міг повернутись на службу через те, що дуже гостро переживав смерть сина. До того ж він стверджував, що у нього і дружини хотіла забрати дітей служба опіки, а він збирався ходити по судах.

Але представники служби опіки пояснили на суді, що насправді обвинувачений був абсолютно байдужим до долі інших дітей. Ба більше, він не заперечував, щоб у нього забрали дітей у судовому порядку.

Що вирішив суд

Суд визначив, що підсудний не надав жодних об'єктивних доказів щодо поважності причин свого невчасного повернення до служби, а його дії розцінюються як спроба ухилення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд визнав підсудного винним та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Тисменицький районний суд Івано-Франківської області засудив чоловіка до одного року позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Він не пішов до ТЦК, оскільки був не готовий до служби.

Крім того ми повідомляли, що відповідне рішення, але із позбавленням волі до трьох років, ухвалив Покровський районний суд Дніпропетровської області. Відомо, що чоловік категорично відмовився від мобілізації, написавши заяву про своє небажання служити.