Боец ошибочно получил 2,4 миллиона гривен, начал их тратить и ушел в СОЧ — какое наказание избрал для него суд

Военный. Фото иллюстративное: lb.ua

Старший солдат из-за ошибки должностных лиц воинской части получил 2,4 миллиона гривен зарплаты вместо 25 тысяч гривен. Часть этой суммы боец потратил и ушел в СЗЧ.

Об этом говорится в приговоре, который Соборный районный суд города Днепра принял 1 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, миллионную зарплату фигуранту ошибочно начислили в конце прошлого года. Мужчина потратил более миллиона гривен, осуществив безналичные расчеты, после чего самовольно покинул место службы. В воинскую часть правоохранители вернули его только через два месяца.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и сообщил, что остаток "зарплаты", то есть полтора миллиона гривен, вернул на счет воинской части. Бойца приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. В течение трех лет осужденный не будет иметь права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. К тому же с него в пользу воинской части взыщут почти 900 тысяч гривен в качестве компенсации материального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области свидетель Иеговы отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что военная служба противоречит его религиозным убеждениям. За это его приговорили к заключению.

Также мы сообщали, что в Черкасской области мужчина проигнорировал две повестки и отказался от прохождения военной службы. За совершенное он проведет в тюрьме три года.