Боєць помилково отримав 2,4 мільйона гривень, почав їх витрачати та пішов у СЗЧ — яке покарання обрав для нього суд

Військовий. Фото ілюстративне: lb.ua

Старшому солдату через помилку посадовців військової частини отримав 2,4 мільйона гривень зарплати замість 25 тисяч гривень. Частину цієї суми боєць витратив і пішов у СЗЧ.

Про це йдеться у вироку, який Соборний районний суд міста Дніпра ухвалив 1 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, мільйонну зарплату фігуранту помилково нарахували наприкінці минулого року. Чоловік витратив понад мільйон гривень, здійснивши безготівкові розрахунку, після чого самовільно залишив місце служби. До військової частини правоохоронці повернули його лише за два місяці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та повідомив, що залишок "зарплати", тобто півтора мільйона гривень, повернув на рахунок військової частини. Бійця засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Упродовж трьох років засуджений не матиме права обіймати посади, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій. До того ж із нього на користь військової частини стягнуть майже 900 тисяч гривень в якості компенсації матеріальної шкоди.

Вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Одещині свідок Єгови відмовився від мобілізації. Чоловік заявив, що військова служба суперечить його релігійним переконанням. За це його засудили до ув'язнення.

Також ми повідомляли, що в Черкаській області чоловік проігнорував дві повістки й відмовився від проходження військової служби. За вчинене він проведе у в'язниці три роки.