Военный вернулся из СОЧ на службу без согласия командира — как его наказал суд

Здание Верховного Суда. Фото: Верховный Суд

Военнослужащий совершил СОЧ, а о возвращении на военную службу не сообщил командиру. Его приговорили к заключению.

Об этом говорится в постановлении, которое 31 марта вынесли судьи Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 18 июня 2022 года боец, который проходил службу по контракту, не явился в пункт временной дислокации. Более года, до 22 июня 2023 года, он проводил время на своем усмотрение, после чего добровольно прибыл в следственный отдел ГБР. В воинскую часть боец вернулся, но не предупредил об этом командира и не получил от него письменное согласие на продолжение службы.

27 июня 2023 года Богунский районный суд города Житомира признал нарушителя виновным в совершении СОЧ продолжительностью более трех суток в условиях военного положения (часть пятая статьи 407 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Житомирский апелляционный суд 3 июля 2024 года принял аналогичное решение.

Решение суда

Верховный Суд пришел к выводу, что приговоры предыдущих судов нужно оставить без изменений.

"Командир воинской части сообщил Верховному Суду, что не дает согласие на продолжение прохождения службы... Следовательно отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства осужденного об освобождении его от уголовной ответственности", — говорится в постановлении.

Обжаловать решение Верховного Суда нельзя.

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