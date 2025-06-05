Військовий повернувся із СЗЧ на службу без згоди командира — як його покарав суд

Будівля Верховного Суду. Фото: Верховний Суд

Військовослужбовець скоїв СЗЧ, а про повернення на військову службу не повідомив командиру. Його засудили до ув'язнення.

Про це йдеться у постанові, яку 31 березня винесли судді Третьої судової палати Касаційного кримінального суду.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 18 червня 2022 року боєць, який проходив службу за контрактом, не з'явився до пункту тимчасової дислокації. Понад рік, до 22 червня 2023 року, він проводив час за власним розсудом, після чого добровільно прибув до слідчого відділу ДБР. До військової частини боєць повернувся, але не попередив про це командиру й не отримав від нього письмову згоду на продовження служби.

27 червня 2023 року Богунський районний суд міста Житомира визнав порушника винним у вчиненні СЗЧ тривалістю понад трьох діб в умовах воєнного стану (частина п'ята статті 407 Кримінального кодексу України) і призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Житомирський апеляційний суд 3 липня 2024 року ухвалив аналогічне рішення.

Рішення суду

Верховний Суд дійшов висновку, що вироки попередніх судів потрібно залишити без змін.

"Командир військової частини повідомив Верховний Суд, що не надає згоду на продовження проходження службу... Отже відсутні підстави до задоволення клопотання засудженого про звільнення його від кримінальної відповідальності", — йдеться в постанові.

Оскаржити рішення Верховного Суду не можна.

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