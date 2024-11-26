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Боец подал в суд, так как не получил выплаты за ранение — детали

26 ноября 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Хмельницкой области военнослужащий обратился в суд, чтобы получить дополнительные выплаты из-за тяжелых ранений на фронте
Здание Хмельницкого окружного административного суда. Фото: mista.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Военнослужащий, который получил тяжелое ранение на фронте, не получил боевые выплаты за период лечения. Чтобы взыскать с воинской части дополнительные средства за время своего пребывания в больнице, мужчина обратился в суд.

Об этом говорится в решении, который Хмельницкий окружной административный суд вынес 14 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, весной 2023 года защитник Украины получил на фронте тяжелое ранение и в течение нескольких следующих месяцев проходил лечение. За каждый месяц реабилитации воинская часть должна была начислить бойцу 100 тысяч гривен, однако выплаты истец так и не получил.

В период с мая по октябрь 2023 года военный неоднократно находился в отпуске для того, чтобы восстановиться после ранения, которое комиссия ВВК сочла тяжелым. В отзыве на иск представитель воинской части отметил, что все дополнительное вознаграждение бойцу выплатили. Какие выплаты получал военнослужащий, не отмечается, однако ежемесячная сумма, вероятно, была меньше 100 тысяч гривен.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что бездействие воинской части было противоправным. Истцу должны начислить дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за каждый месяц пребывания в отпуске по состоянию здоровья с учетом ранее выплаченных сумм.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, во Львове вынесли приговор военнослужащему, который вторично совершил СОЧ. Мужчина проведет за решеткой более пяти лет.

Также мы сообщали, что в Черкасской области приговорили к условному сроку мужчину, который информировал военнообязанных о местах выдачи повесток. Сотрудников ТЦК и СП он называл людоловами.

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