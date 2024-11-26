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Боєць подав до суду, бо не отримав виплати за поранення — деталі

26 листопада 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Хмельницькій області військовослужбовець звернувся до суду, щоб отримати додаткові виплати через важке поранення на фронті
Будівля Хмельницького окружного адміністративного суду. Фото: mista.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Військовослужбовець, який зазнав важкого поранення на фронті, не отримав бойові виплати за період лікування. Аби стягнути з військової частини додаткові виплати за час свого перебування в лікарні чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться в рішенні, який Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалив 14 листопада.

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Деталі справи 

Згідно із судовими матеріалами навесні 2023 року захисник України зазнав на фронті важкого поранення й упродовж кількох наступних місяців проходив лікування. За кожен місяць реабілітації військова частина мала нарахувати бійцю 100 тисяч гривень, однак виплат позивач так і не отримав.

У період із травня по жовтень 2023 року військовий неодноразово був у відпустці для того, щоб відновитися після поранення, яке комісія ВЛК визнала важким. У відзиві на позов представник військової частини зазначив, що всю додаткову винагороду бійцю виплатили. Які виплати отримував військовослужбовець, не зазначається, однак щомісячна сума, імовірно, була менше ніж 100 тисяч гривень.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що бездіяльність військової частини була протиправною. Позивачу мають нарахувати додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень за кожен місяць перебування у відпустці за станом здоров’я з врахуванням раніше виплачених сум.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львові винесли вирок військовослужбовцю, який удруге скоїв СЗЧ. Чоловік проведе за ґратами понад п'ять років.

Також ми повідомляли, що в Черкаській області засудили до умовного терміну чоловіка, який інформував військовозобов'язаних про місця видачі повісток. Працівників ТЦК та СП він називав людоловами.

суд виплати Хмельницька область поранення військовослужбовці судові рішення

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