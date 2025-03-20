В Кропивницком судили бойца ВСУ, который хотел получить фиктивную справку о непригодности к службе

Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Райсуд города Кропивницкого вынес приговор военнослужащему за попытку незаконной легализации уклонения от службы. Он хотел получить фиктивную справку ВВК.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Судом установлено, что обвиняемый, гражданин Украины, который сейчас проходит военную службу в одном из украинских подразделений, предложил своему знакомому за денежное вознаграждение помощь в получении фиктивной справки от военно-врачебной комиссии (ВВК) для уклонения от мобилизации.

Справка ВВК, которую получил знакомый обвиняемого, вероятно является поддельной, поскольку лица, якобы ее выдавшие, не работают в соответствующем медицинском учреждении и не являются членами ВВК.

Подсудимый признал свою вину, объяснив свои действия желанием получить материальную выгоду.

Решение суда

Суд учел обстоятельства дела и смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние обвиняемого. В результате, ему был назначен штраф в размере 42 500 гривен за совершение нетяжкого преступления злоупотребление влиянием на должностных лиц.

Напомним, во Львовской области волонтер судился с пограничниками, потому что они не выпустили его за границу.

Также стало известно, что в Киевской области один из фигурантов избиения 12-летней девочки в Белой Церкви вышел из-под стражи.