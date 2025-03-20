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Боєць хотів отримати фіктивну справку ВЛК — який штраф отримав

20 березня 2025 03:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Кропивницькому судили бійця ЗСУ, що хотів отримати фіктивну довідку про непридатність до служби
Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Райсуд міста Кропивницького виніс вирок військовослужбовцю за спробу незаконної легалізації ухилення від служби. Він хотів отримати фіктивну довідку ВЛК.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Судом встановлено, що обвинувачений, громадянин України, який наразі проходить військову службу в одному з українських підрозділів, запропонував своєму знайомому за грошову винагороду допомогу в отриманні фіктивної довідки від військово-лікарської комісії (ВЛК) для ухилення від мобілізації.

Довідка ВЛК, яку отримав знайомий обвинуваченого, ймовірно є підробленою, оскільки особи, що нібито її видала, не працюють у відповідному медичному закладі і не є членами ВЛК.

Підсудний визнав свою провину, пояснивши свої дії бажанням отримати матеріальну вигоду. 

Рішення суду

Суд врахував обставини справи та пом'якшуючі обставини, зокрема щире каяття обвинуваченого. В результаті, йому було призначено штраф у розмірі 42 500 гривень за скоєння нетяжкого злочину зловживання впливом на посадових осіб.

Нагадаємо, у Львівській області волонтер судився з прикордонниками, бо вони не випустили його за кордон.

Також стало відомо, що у Київській області один із фігурантів побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві вийшов з-під варти

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