У Кропивницькому судили бійця ЗСУ, що хотів отримати фіктивну довідку про непридатність до служби

Боєць хотів отримати фіктивну справку ВЛК — який штраф отримав
Райсуд міста Кропивницького виніс вирок військовослужбовцю за спробу незаконної легалізації ухилення від служби. Він хотів отримати фіктивну довідку ВЛК.
Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Судом встановлено, що обвинувачений, громадянин України, який наразі проходить військову службу в одному з українських підрозділів, запропонував своєму знайомому за грошову винагороду допомогу в отриманні фіктивної довідки від військово-лікарської комісії (ВЛК) для ухилення від мобілізації.
Довідка ВЛК, яку отримав знайомий обвинуваченого, ймовірно є підробленою, оскільки особи, що нібито її видала, не працюють у відповідному медичному закладі і не є членами ВЛК.
Підсудний визнав свою провину, пояснивши свої дії бажанням отримати матеріальну вигоду.
Рішення суду
Суд врахував обставини справи та пом'якшуючі обставини, зокрема щире каяття обвинуваченого. В результаті, йому було призначено штраф у розмірі 42 500 гривень за скоєння нетяжкого злочину зловживання впливом на посадових осіб.
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