У Кропивницькому судили бійця ЗСУ, що хотів отримати фіктивну довідку про непридатність до служби

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Райсуд міста Кропивницького виніс вирок військовослужбовцю за спробу незаконної легалізації ухилення від служби. Він хотів отримати фіктивну довідку ВЛК.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Судом встановлено, що обвинувачений, громадянин України, який наразі проходить військову службу в одному з українських підрозділів, запропонував своєму знайомому за грошову винагороду допомогу в отриманні фіктивної довідки від військово-лікарської комісії (ВЛК) для ухилення від мобілізації.

Довідка ВЛК, яку отримав знайомий обвинуваченого, ймовірно є підробленою, оскільки особи, що нібито її видала, не працюють у відповідному медичному закладі і не є членами ВЛК.

Підсудний визнав свою провину, пояснивши свої дії бажанням отримати матеріальну вигоду.

Рішення суду

Суд врахував обставини справи та пом'якшуючі обставини, зокрема щире каяття обвинуваченого. В результаті, йому було призначено штраф у розмірі 42 500 гривень за скоєння нетяжкого злочину зловживання впливом на посадових осіб.

Нагадаємо, у Львівській області волонтер судився з прикордонниками, бо вони не випустили його за кордон.

Також стало відомо, що у Київській області один із фігурантів побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві вийшов з-під варти.