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Около 200 военных выбрали дату брака через "Дію"

15 апреля 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Бракосочетание через Дию — 200 военных ВСУ выбрали дату брака онлайн
Регистрация брака. Фото: "Винница.инфо"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Украине продолжается развиваться цифровизация. В частности, уже две сотни военных ВСУ назначили дату брака через "Дію", и уже есть первые женатые.

Об этом сказано в Telegram-канале Министерства обороны Украины.

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"Около 200 военных выбрали дату, а восемь пар уже заключили брак онлайн в "Дії" за неделю работы функции в "Армия+", — говорится в сообщении.

В частности, на прошлой неделе невеста Юлия, военнослужащая медицинской роты 47-й бригады "Магура", подала через приложение "Армия+" заявку и выбрала в "Дії" удобные дату и время. Вчера у молодоженов уже прошла свадьба онлайн, которую провел работник Цифрового ДРАЦСа. Бракосочетание длилось менее 15 минут.

"Благодарна "Армия+" и "Дії", что сделали такую возможность внеочередного бракосочетания. Я бы с радостью приехала, но пока неизвестно, когда это могло бы произойти", — сказала военная.

Напомним, что военнообязанное лицо может сообщить ТЦК об изменении семейного положения через приложение "Резерв+". Кроме того, он может направить в территориальный центр комплектования заказное письмо.

Также мы писали, может ли сожитель забрать имущество в случае гражданского брака.

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