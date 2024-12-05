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Блинкен советует Украине принять "сложные решения" о мобилизации

5 декабря 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Какой совет по мобилизации дал Украине государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Чтобы дать отпор российской агрессии, Украине придется принять сложные решения. Речь идет о мерах по дальнейшей мобилизации граждан.

Об этом в среду, 4 декабря, на брифинге после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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"Украина должна принять сложные решения по дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения. Мы стремимся убедиться, что у них (мобилизованных, — Ред.) есть подготовка и необходимое оборудование", — отметил государственный секретарь США.

По его мнению, такие решения будут критически важны, ведь "даже с деньгами, даже с боеприпасами, на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии".

"У нас есть обязательства: каждый человек, каждый солдат, которого Украина мобилизует, должен пройти обучение и получить оборудование, необходимое для эффективной защиты страны", — добавил Блинкен.

Ранее государственный секретарь США заявил, что в 2025 году Украина будет иметь необходимые ресурсы, вооружение и военную мощность для эффективной обороны против России. Он подчеркнул, что Украина борется не только за себя, но и за другие европейские страны.

Напомним, в ноябре министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Одним из вопросов, которые обсудили во время этой встречи, стала возможность нанесения дальнобойных ударов по территории России.

США Энтони Блинкен военный призыв мобилизация

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