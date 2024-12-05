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Блінкен радить Україні ухвалити "складні рішення" про мобілізацію

5 грудня 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Яку пораду щодо мобілізації надав Україні державний секретар США Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Аби дати відсіч російській агресії, Україні доведеться ухвалити складні рішення. Йдеться про заходи щодо подальшої мобілізації громадян.

Про це в середу, 4 грудня, на брифінгу після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

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"Україна має ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані, — Ред.) мають підготовку та необхідне обладнання", — зазначив державний секретар США.

На його думку, такі рішення будуть критично важливим, адже "навіть із грошима, навіть із боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

"У нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни", — додав Блінкен.

Раніше державний секретар США заявив, що у 2025 році Україна матиме необхідні ресурси, озброєння та військову потужність для ефективної оборони проти Росії. Він наголосив, що Україна бореться не лише за себе, а й за інші європейські країни.

Нагадаємо, у листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Одним із питань, які обговорили під час цієї зустрічі, стала можливість завдання далекобійних ударів по території Росії.

США Ентоні Блінкен військовий призов мобілізація

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