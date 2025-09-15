Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Бойцам нужна денежная мотивация — Жорин о бюджете на 2026 год

Бойцам нужна денежная мотивация — Жорин о бюджете на 2026 год

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 23:27
Максим Жорин призывает повысить зарплату военным, ведь в бюджете на 2026 год такое повышение не заложено
Полковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Кадр из видео

Заместитель командира 3-го армейского корпуса полковник ВСУ Максим Жорин считает, что бойцам надо повышать зарплату, но в бюджете на 2026 год эти деньги не заложены. Таким образом будет сложно мотивировать призывников.

Такое мнение Жорин высказал в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Что не так с финансовым обеспечением ВСУ

Бойцам нужна денежная мотивация — Жорин о бюджете на 2026 год - фото 1
Сообщение Максима Жорина о зарплате в ВСУ. Фото: Скриншот

Полковник подчеркнул, что сохранение базовой зарплаты на уровне 20 тысяч гривен при прогнозируемой средней зарплате в стране 30 тысяч гривен создаст несправедливую ситуацию, когда защитники Украины будут получать вознаграждение ниже среднего.

"Пишут, что средняя зарплата в 2026-м будет 30 тысяч. А базовая зарплата военнослужащего останется 20? То есть люди, которые пошли защищать страну, будут получать сумму ниже средней", — написал он.

Жорин также отметил, что не все военнослужащие могут получать зарплату в размере 100 тысяч гривен. На эту сумму могут претендовать только ограниченные категории военных, тогда как другие, например, инструкторы, раненые, которые не могут выполнять боевые задачи, и военные, выполняющие задачи в тылу, получают значительно меньшие выплаты.

Учитывая низкий уровень мотивации к вступлению в ряды Вооруженных Сил Украины и высокую степень усталости среди тех, кто уже служит, полковник Жорин призывает государство к пересмотру системы денежного обеспечения военных.

Ранее сообщалось, что украинское правительство утвердило проект Госбюджета на 2026 год и передало его на рассмотрение депутатам. Главный акцент сделан на безопасность и оборону страны.

Также мы информировали, что по мнению полковника Жорина, украинское общество не до конца осознает, что мобилизационные мероприятия являются необходимостью.

ВСУ деньги армия бюджет зарплата Максим Жорин
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации