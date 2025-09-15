Максим Жорин призывает повысить зарплату военным, ведь в бюджете на 2026 год такое повышение не заложено

Полковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Кадр из видео

Заместитель командира 3-го армейского корпуса полковник ВСУ Максим Жорин считает, что бойцам надо повышать зарплату, но в бюджете на 2026 год эти деньги не заложены. Таким образом будет сложно мотивировать призывников.

Такое мнение Жорин высказал в своем Telegram.

Сообщение Максима Жорина о зарплате в ВСУ. Фото: Скриншот

Полковник подчеркнул, что сохранение базовой зарплаты на уровне 20 тысяч гривен при прогнозируемой средней зарплате в стране 30 тысяч гривен создаст несправедливую ситуацию, когда защитники Украины будут получать вознаграждение ниже среднего.

"Пишут, что средняя зарплата в 2026-м будет 30 тысяч. А базовая зарплата военнослужащего останется 20? То есть люди, которые пошли защищать страну, будут получать сумму ниже средней", — написал он.

Жорин также отметил, что не все военнослужащие могут получать зарплату в размере 100 тысяч гривен. На эту сумму могут претендовать только ограниченные категории военных, тогда как другие, например, инструкторы, раненые, которые не могут выполнять боевые задачи, и военные, выполняющие задачи в тылу, получают значительно меньшие выплаты.

Учитывая низкий уровень мотивации к вступлению в ряды Вооруженных Сил Украины и высокую степень усталости среди тех, кто уже служит, полковник Жорин призывает государство к пересмотру системы денежного обеспечения военных.

Ранее сообщалось, что украинское правительство утвердило проект Госбюджета на 2026 год и передало его на рассмотрение депутатам. Главный акцент сделан на безопасность и оборону страны.

Также мы информировали, что по мнению полковника Жорина, украинское общество не до конца осознает, что мобилизационные мероприятия являются необходимостью.