Бійцям потрібна грошова мотивація — Жорін про бюджет на 2026 рік

Бійцям потрібна грошова мотивація — Жорін про бюджет на 2026 рік

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 23:27
Максим Жорін закликає підвищити зарплату військовим, адже в бюджеті на 2026 рік таке підвищення не закладено
Полковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Кадр з відео

Заступник командира 3-го армійського корпусу полковник ЗСУ Максим Жорін вважає, що бійцям треба підвищувати зарплату, але в бюджеті на 2026 рік ці гроші не закладені. Таким чином, буде складно мотивувати призовників.

Таку думку Жорін висловив у своєму Telegram.

Читайте також:

Що не так із фінансовим забезпеченням ЗСУ

Повідомлення Максима Жоріна про зарплату в ЗСУ. Фото: Скриншот

Полковник підкреслив, що зберігання базової зарплати на рівні 20 тисяч гривень при прогнозованій середній зарплаті в країні 30 тисяч гривень створить несправедливу ситуацію, коли захисники України отримуватимуть винагороду нижчу за середню.

"Пишуть, що середня зарплата у 2026-му буде 30 тисяч. А базова зарплата військовослужбовця залишиться 20? Тобто люди, які пішли захищати країну, будуть отримувати суму нижче середньої", — написав він.

Жорін також зазначив, що не всі військовослужбовці мають змогу отримувати зарплату в розмірі 100 тисяч гривень. До цієї суми можуть претендувати лише обмежені категорії військових, тоді як інші, наприклад, інструктори, поранені, які не можуть виконувати бойові завдання, та військові, що виконують завдання в тилу, отримують значно менші виплати.

Враховуючи низький рівень мотивації до вступу до лав Збройних Сил України та високий ступінь втоми серед тих, хто вже служить, полковник Жорін закликає державу до перегляду системи грошового забезпечення військових.

Раніше повідомлялось, що український уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2026 рік і передав його на розгляд депутатам. Головний акцент зроблено на безпеку та оборону країни.

Також ми інформували, що на думку полковника Жоріна, українське суспільство не до кінця усвідомлює, що мобілізаційні заходи є необхідністю.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
