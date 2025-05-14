Какое наказание избрал суд для майора, подчиненные которого совершили СОЧ

Военнослужащие на построении. Фото иллюстративное: cbn.com.ua

В Ривненской области бойцы самовольно оставили военную службу. За это привлекли к административной ответственности заместителя командира батальона по психологической поддержке персонала.

Об этом говорится в приговоре, который Костопольский районный суд Ровенской области вынес 23 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в марте военнослужащие, которые были подчиненными фигуранта, совершили СОЧ. Сколько бойцов без разрешения ушли из воинской части — в приговоре не указывается. Из-за их побега в отношении майора составили административный протокол по факту халатного отношения к военной службе.

Решение суда

На судебное заседание фигурант не явился, но сообщил о признании своей вины в заявлении. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Постановление можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. На данный момент решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, волонтер из Луцка обещал за взятку помочь военнообязанным выехать за границу под видом водителей. Его приговорили к заключению и конфискации имущества.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области мужчину оштрафовали за то, что он не пришел в ТЦК и СП по повестке. Суд отменил это наказание.