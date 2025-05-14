Яке покарання обрав суд для майора, підлеглі якого скоїли СЗЧ

Військовослужбовці на шикуванні. Фото ілюстративне: cbn.com.ua

У Рівненській області бійці самовільно залишили військову службу. За це притягнули до адміністративної відповідальності заступника командира батальйону із психологічної підтримки персоналу.

Про це йдеться у вироку, який Костопільський районний суд Рівненської області ухвалив 23 квітня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у березні військовослужбовці, які були підлеглими фігуранта, скоїли СЗЧ. Скільки бійців без дозволу пішли з військової частини — у вироку не зазначається. Через їх утечу відносно майора склали адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби.

Рішення суду

На судове засідання фігурант не з'явився, але повідомив про визнання своєї провини у заяві. Чоловіка визнали винним та оштрафували на 17 тисяч гривень. Постанову можна було оскаржити протягом десяти днів від дня проголошення. Наразі рішення суду вже набуло законної сили.

Нагадаємо, на волонтер із Луцька обіцяв за хабар допомогти військовозобов'язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв. Його засудили до ув'язнення та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що в Закарпатській області чоловіка оштрафували за те, що він не прийшов до ТЦК та СП за повісткою. Суд скасував це покарання.