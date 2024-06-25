Какие государственные услуги недоступны мужчинам без обновленного военного билета – объяснение юриста.

Мужчина оформляет документы в ЦПАУ. Фото иллюстративное: kyivcnap.gov.ua

Без обновленного военного билета военнообязанные, живущие в Украине и за рубежом, не смогут жениться или развестись, получить новый паспорт и даже оформить доверенность. И это далеко не весь перечень ограничений.

О государственных услугах, которые стали недоступны украинцам без военного билета, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии для ТСН.ua.

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Список разрешенных услуг — очень короткий

Юрист объяснила: если военнообязанный не обновит персональные данные, то большинство государственных услуг для него станут автоматически недоступными. Мужчина не сможет получить водительские права, подать заявление на поступление в учебное заведение, официально трудоустроиться, жениться. В общей сложности речь идет о сотнях государственных услуг. Список доступных небольшой:

оформление удостоверения личности для возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, которые задержаны или лишены свободы за границей.

Ранее глава Минюста Денис Малюська заявил, что запрет не будет распространяться на услуги, касающиеся членов семьи военнообязанного и детей военнообязанного.

Напомним, военнообязанных, мобилизованных как пригодные к службе исключительно в тыловых частях, подразделениях обеспечения, ТЦК или военных вузах, не могут перевести в боевые подразделения ВСУ.

Также мы сообщали, что в случае неявки военнообязанного на ВВК после получения соответствующей повестки — его могут привлечь к административной ответственности.