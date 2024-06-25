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Без військового квитка українці не зможуть одружитися та розлучитися — які ще послуги недоступні

25 червня 2024 01:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Які державні послуги недоступні чоловікам без оновленого військового квитка — пояснення юриста.
Чоловік оформляє документи у ЦНАПі. Фото ілюстративне: kyivcnap.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Без оновленого військового квитка військовозобов'язані, які живуть в Україні та за кордоном, не зможуть одружитися або розлучитися, отримати новий паспорт і навіть оформити довіреність. І це далеко не весь список обмежень. 

Про державні послуги, які стали недоступні українцям без військового квитка, у коментарі для ТСН.ua розповіла адвокат Марина Бекало. 

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Список дозволених послуг — дуже короткий 

Юрист пояснила: якщо військовозобов'язаний не оновить персональні дані, то більшість державних послуг для нього стане автоматично недоступною. Чоловік не зможе отримати водійські права, подати заяву на вступ до навчального закладу, офіційно працевлаштуватись, одружитися. Загалом йдеться про сотні державних послуг. Натомість список доступних невеликий:  

  • оформлення посвідчення особи на повернення в Україну; 
  • вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства; 
  • вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Раніше глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що заборона не буде поширюватися на послуги, котрі стосуються членів сім'ї військовозобов'язаного та дітей військовозобов'язаного. 

Нагадаємо, військовозобов’язаних, мобілізованих як придатних для служби винятково у тилових частинах, підрозділах забезпечення, ТЦК чи військових вишах, не можуть перевести до бойових підрозділів ЗСУ. 

Також ми повідомляли, що у разі неявки військовозобов’язаного на ВЛК після отримання відповідної повістки — його можуть притягнути до адміністративної відповідальності. 

держпослуги
військовий облік
мобілізація
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військовозобов'язані

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