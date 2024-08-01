Мобилизация в Украине — в Генштабе сообщили о новых правилах

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Военнообязанные смогут мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины в обход Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Также будет упрощен механизм привлечения граждан на военную службу.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в четверг, 1 августа, в Facebook.

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Какие изменения могут ввести

Отмечается, что в Генштабе рассмотрели предложения по изменениям "Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

"Изменения дают возможность командирам воинских частей совершать призыв военнообязанных, которые изъявили желание проходить военную службу без участия в этих мероприятиях территориальных центров комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении.

Кроме того, внедрение соответствующих изменений позволит:

упростить механизм привлечения граждан на военную службу по мобилизации;

командирам воинских частей подобрать и призвать на военную службу личный состав, мотивированный для защиты своей Родины;

военнообязанные могут выбрать вакантные должности, которые открыты в воинских частях, в том числе по гражданской специальности или навыкам;

нивелировать риски для граждан быть призванными через ТЦК и СП в другие воинские части (не по собственному выбору).

Сообщение Генштаба ВСУ в Facebook

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что мобилизованные украинцы в большинстве своем еще не находятся на передовой, поскольку проходят тренировки в учебных центрах. Он добавил, что Украина уступает России в количестве бойцов, и поэтому нужно внимательнее относиться к подготовке воинов Сил обороны.

Также мы писали, что в некоторых регионах Украины мобилизованным выплачивают единовременную денежную компенсацию. Это делают органы местного самоуправления, так что информацию о процессе начисления средств можно получить именно в городских или других местных советах.