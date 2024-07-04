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Без права на отпуск — на каких условиях идут на фронт украинские заключенные

4 июля 2024 22:31
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
На каких условиях в Украине мобилизуют осужденных
Заключенные и военнослужащие. Фото иллюстративное: kyivpost.com
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В период с 17 мая по начало июля к рядам украинской армии присоединились более 5,5 тысячи бывших заключенных. Правда, чтобы вступить в ряды защитников Украины, осужденные должны соответствовать ряду критериев.

Об этом в среду, 3 июля, сообщило издание Le Monde.

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Что известно о мобилизации осужденных в Украине
Скриншот статьи Le Monde

Что известно о мобилизации заключенных в Украине

Чтобы присоединиться к войску, заключенные должны предстать перед судом, получить условно-досрочное освобождение и пройти медицинское обследование. Мобилизуют только заключенных в возрасте до 57 лет. Право на отпуск у таких добровольцев не будет.

Как сообщили изданию осужденные и руководство Дорогобычской исправительной колонии №40, были случаи, когда заключенным не разрешали идти на фронт. В частности, воевать не могут те, кого приговорили к пожизненному заключению или за преступления против основ национальной безопасности, сексуальное насилие и умышленные убийства двух и более человек. Не имеют права на условно-досрочное освобождение с целью мобилизации и высокопоставленные должностные лица, которые попали за решетку из-за коррупции.

"Наши заключенные идут на войну не для того, чтобы ловить бабочек. Они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда препятствует тому, чтобы хорошо воевать", — отметил в комментарии изданию министр юстиции Денис Малюська.

Мобилизация осужденных является практикой ЧВК "Вагнер". В Украине такую прерогативу сначала высмеивали, однако разница в мобилизации осужденных в двух враждующих странах заключается в мотивациях.

"Российские солдаты могут надеяться вернуть себе свободу, участвуя в российской агрессивной войне, украинцев отправляют в специальные подразделения защищать свою страну. Хотя пятеро мужчин, которых мы встретили в Дрогобычском следственном изоляторе, откровенно говорили о своей надежде на досрочное освобождение в конце войны, они также утверждали о своем желании защищать границы Украины", — говорится в материале.

Напомним, по словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, в Украине можно мобилизовать еще около 27 тысяч осужденных. В настоящее время в тюрьмах содержатся около 42 тысяч человек.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал, к каким последствиям может привести мобилизация заключенных. По его мнению, случаев самовольного покидания части и дезертирства избежать не удастся.

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