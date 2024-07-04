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Без права на відпустку — за яких умов ідуть на фронт українські в'язні

4 липня 2024 22:31
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Василь Горенко
Редактор
За яких в Україні мобілізують засуджених
Ув'язнені та військовослужбовці. Фото ілюстративне: kyivpost.com
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У період із 17 травня по початок липня до лав української армії долучилися понад 5,5 тисяч колишніх ув'язнених. Щоправда, аби вступити до лав захисників України, засуджені повинні відповідати низці критеріїв.

Про це в середу, 3 липня, повідомило видання Le Monde.

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Що відомо про мобілізацію засуджених в Україні
Скриншот статті Le Monde

Що відомо про мобілізацію в'язнів в Україні

Аби долучитися до війська, ув'язнені мають постати перед судом, отримати умовно-дострокове звільнення та пройти медичне обстеження. Мобілізують лише ув'язнених віком до 57 років. Право на відпустку такі добровольці не матимуть.

Як повідомили виданню засудженні та керівництво Дорогобицької виправної колонії №40, були випадки, коли в'язням не дозволяли йти на фронт. Зокрема, воювати не можуть ті, кого засудили до довічного ув'язнення або за злочини проти основ національної безпеки, сексуальне насильство та умисні вбивства двох і більше осіб. Не мають право на умово-дострокове звільнення з метою мобілізації і високопосадовці, які потрапили за ґрати через корупцію.

"Наші ув'язнені йдуть на війну не для того, щоб ловити метеликів. Вони йдуть вбивати. І досвід вбивства в минулому не завжди є перешкодою для того, щоб добре воювати", — зазначив у коментарі виданню міністр юстиції Денис Малюська.

Мобілізація засуджених є практикою ПВК "Вагнер". В Україні таку прерогативу спочатку висміювали, однак відмінність у мобілізації засуджених у двох ворогуючих країнах полягає в мотиваціях.

"Російські солдати можуть сподіватися повернути собі свободу, беручи участь у російській агресивній війні, українців відправляють до спеціальних підрозділів захищати свою країну. Хоча п'ятеро чоловіків, яких ми зустріли в Дрогобицькому слідчому ізоляторі, відверто говорили про свою надію на дострокове звільнення в кінці війни, вони також стверджували про своє бажання захищати кордони України", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, в Україні можна мобілізувати ще близько 27 тисяч засуджених. Наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

Раніше командир батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук розповів, до яких наслідків може призвести мобілізація ув'язнених. На його думку, випадків самовільного залишення частини та дезертирства уникнути не вдасться.

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