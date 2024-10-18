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Без какого документа студентам не продлят отсрочку — разъяснение

18 октября 2024 09:30
Виктория Козырь - редактор
Мобилизация в Украине — почему студентам могут отменить отсрочку
Студенты на лекции. Иллюстративное фото: society.comments
Виктория Козырь - редактор

Несмотря на то, что во время общей мобилизации в Украине, большинство студентов имеют отсрочку, все же есть исключения, согласно которым их могут призвать в армию. Это возможно, когда у них нет нужных документов.

Об этом сообщают "Экономические новости".

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Кто из студентов имеет право на отсрочку и какие документы нужны

Обычно отсрочку от мобилизации имеют те студенты, которые получают свое первое высшее образование по программам очного или дуального образования. В то же время это касается помощников-стажеров, аспирантов и докторантов.

Однако есть один нюанс, если студенты не подадут в ТЦК справку из своего учебного заведения для подтверждения зачисления, то в следующем учебном году отсрочка для них не будет продлена.

Какие студенты могут быть призваны

В то же время, некоторые группы студентов не имеют права на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу. Среди них, в частности:

  • студенты вечернего или заочного отделения;
  • студенты, получающие второе высшее образование;
  • студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;
  • студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Однако есть случаи, когда студенты даже с действительными отсрочками сталкиваются с потенциальной мобилизацией. Такое может быть во время академических перерывов или каникул в учебных заведениях. Ярким примером такой ситуации является разрыв между завершением степени бакалавра и началом магистерской программы, за которую человек официально не считается студентом.

Отмечается, что актуальные документы статуса студента имеет решающее значение, поскольку от них зависит право на отсрочку. Поэтому студентам нужно иметь для этого все необходимые документы и основания.

Напомним, недавно мы объясняли, когда студент получает отсрочку: с даты зачисления или начала обучения.

Кроме того, мы писали, существует ли возрастной порог для студентов, которые могут получить отсрочку.

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