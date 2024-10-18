Мобілізація в Україні — чому студентам можуть скасувати відстрочку

Студенти на лекції. Ілюстративне фото: society.comments

Попри те, що під час загальної мобілізації в Україні, більшість студентів мають відстрочку, все ж є винятки згідно з якими, їх можуть призвати до війська. Це можливо тоді, коли у них немає потрібних документів.

Про це повідомляють "Економічні новини".

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Хто зі студентів має право на відстрочку і які документи потрібні

Зазвичай відстрочку від мобілізації мають ті студенти, які здобувають свою першу вищу освіту за програмами очної або дуальної освіти. Водночас це стосується помічників-стажистів, аспірантів та докторантів.

Однак є один нюанс, якщо студенти не подадуть в ТЦК довідку зі свого навчального закладу для підтвердження зарахування, то наступного навчального року відстрочка для них не буде продовжена.

Які студенти можуть бути призвані

Водночас деякі групи студентів не мають права на відстрочку від мобілізації і можуть бути призваними на військову службу. Серед них, зокрема:

студенти вечірнього чи заочного відділення;

студенти, які здобувають другу вищу освіту;

студенти, зараховані на програму на нижчому рівні, ніж їхній попередній ступінь;

студенти відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

Проте є випадки, коли студенти навіть з дійсними відстрочками зіштовхуються з потенційною мобілізацією. Таке може бути під час академічних перерв або ж канікул у навчальних закладах. Яскравим прикладом такої ситуації є розрив між завершенням ступеня бакалавра та початком магістерської програми, протягом якого людина офіційно не вважається студентом.

Зазначається, що актуальні документи про статус студента має вирішальне значення, оскільки від них залежить право на відстрочку. Тому, студентам потрібно мати для цього усі необхідні документи та підстави.

Нагадаємо, нещодавно ми пояснювали, коли студент отримує відстрочку: з дати зарахування чи початку навчання.

Крім того, ми писали, чи існує віковий поріг для студентів, які можуть отримати відстрочку.