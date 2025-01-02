Верховный суд Украины рассмотрел дело о предоставлении отсрочки многодетному отцу

Здание Верховного суда Украины. Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Отец троих детей получил повестку, согласно которой должен был явиться в ТЦК и СП. Мужчина считал, что имеет право на отсрочку, но по адвокатскому запросу с просьбой предоставить информацию о возможности вероятной отсрочки службы получил отказ в переносе сроков призыва. Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в удовлетворении его иска, поэтому военнообязанный обратился в Верховный суд.

Об этом говорится в постановлении, которое Верховный суд Украины вынес 7 ноября 2024 года.

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Детали дела

Истец настаивал на том, что имеет право на отсрочку, поскольку имеет двоих детей, еще не достигших 18 лет, и содержит еще одну, уже совершеннолетнюю, дочь, потому что она продолжает учиться. Утверждая это, он ссылался на статьи 198 и 199 Семейного кодекса Украины.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что у истца нет оснований для отсрочки, ведь он не содержит трех или более детей младше 18 лет, что является обязательным условием. Также в Верховном суде подчеркнули, что нельзя отождествлять адвокатский запрос в ТЦК с обращением самого военнообязанного. Иск мужчины не удовлетворили. Постановление вступило в законную силу сразу после провозглашения. Обжаловать его нельзя.

Напомним, суд обязал РФ выплатить миллион гривен украинской семье из Черниговщины. Жилье этих людей получило существенные повреждения в результате российских обстрелов.

Также мы сообщали, что в Одессе избрали наказание для военного-контрактника. Мужчина во время застолья убил своего побратима.