Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Батько трьох дітей просив про відстрочку — що вирішив суд arrow

Батько трьох дітей просив про відстрочку — що вирішив суд

2 січня 2025 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Верховний суд України розглянув справу щодо надання відстрочки багатодітному батьку
Будівля Верховного суду України. Фото: facebook.com/supremecourt.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Батько трьох дітей отримав повістку, згідно з якою мав з'явитися до ТЦК та СП. Чоловік вважав, що має право на відстрочку, але на адвокатський запит із проханням надати інформацію про можливість імовірного відтермінування служби отримав відмову у перенесенні строків призову. Суд першої інстанції та апеляційний суд відмовили в задоволенні його позиву, тому військовозобов'язаний звернувся до Верховного суду.

Про це йдеться в постанові, яку Верховний суд України виніс 7 листопада 2024 року.

Читайте також:

Деталі справи

Позивавач наполягав на тому, що має право на відстрочку, оскільки має двох дітей, які ще не досягли 18 років, та утримує ще одну, вже повнолітню, доньку, тому що вона продовжує навчатися. Стверджуючи це, він посилався на статті 198 та 199 Сімейного кодексу України.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що в позивача немає підстав для відстрочки, адже він не утримує трьох чи більше дітей віком до 18 років, що є обов'язковою умовою. Також у Верховному судді наголосили, що не можна ототожнювати адвокатський запит до ТЦК зі зверненням самого військовозобов'язаного. Позов чоловіка не задовольнили. Постанова набула законної сили одразу після проголошення. Оскаржити її не можна.

Нагадаємо, суд зобов'язав РФ виплатити мільйон гривень українській родині з Чернігівщини. Житло цих людей зазнало суттєвих пошкоджень унаслідок російського обстрілу.

Також ми повідомляли, що в Одесі обрали покарання для військового-контрактника. Чоловік під час застілля вбив свого побратима.

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:05 Польща таємно виробляє зброю і боєприпаси для України

08:59 Міста на Харківщині готують до кругової оборони — деталі від ОВА

08:47 Трамп готує мітинг перед інавгурацією

08:45 В Україні у січні подорожчала одна з комунальних послуг

08:41 Військовий повідомив про жорстокі бої під Покровськом

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

08:30 У Києві чоловік вкрав телефон у незнайомця — як його покарав суд

08:27 Черги на кордоні України — на яких КПП водії стоятимуть у заторі

08:16 Президент Південної Кореї закликав прихильників боротися до кінця

08:07 Кличко сказав, скільки нових вагонів метро придбають у 2025 році

08:02 Суд скасував штраф за відсутність оновлення даних у ТЦК — деталі

09:05 Польща таємно виробляє зброю і боєприпаси для України

08:59 Міста на Харківщині готують до кругової оборони — деталі від ОВА

08:47 Трамп готує мітинг перед інавгурацією

08:45 В Україні у січні подорожчала одна з комунальних послуг

08:41 Військовий повідомив про жорстокі бої під Покровськом

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

08:30 У Києві чоловік вкрав телефон у незнайомця — як його покарав суд

08:27 Черги на кордоні України — на яких КПП водії стоятимуть у заторі

08:16 Президент Південної Кореї закликав прихильників боротися до кінця

08:07 Кличко сказав, скільки нових вагонів метро придбають у 2025 році

08:02 Суд скасував штраф за відсутність оновлення даних у ТЦК — деталі

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку