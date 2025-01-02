Верховний суд України розглянув справу щодо надання відстрочки багатодітному батьку

Будівля Верховного суду України. Фото: facebook.com/supremecourt.ua

Батько трьох дітей отримав повістку, згідно з якою мав з'явитися до ТЦК та СП. Чоловік вважав, що має право на відстрочку, але на адвокатський запит із проханням надати інформацію про можливість імовірного відтермінування служби отримав відмову у перенесенні строків призову. Суд першої інстанції та апеляційний суд відмовили в задоволенні його позиву, тому військовозобов'язаний звернувся до Верховного суду.

Про це йдеться в постанові, яку Верховний суд України виніс 7 листопада 2024 року.

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Деталі справи

Позивавач наполягав на тому, що має право на відстрочку, оскільки має двох дітей, які ще не досягли 18 років, та утримує ще одну, вже повнолітню, доньку, тому що вона продовжує навчатися. Стверджуючи це, він посилався на статті 198 та 199 Сімейного кодексу України.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що в позивача немає підстав для відстрочки, адже він не утримує трьох чи більше дітей віком до 18 років, що є обов'язковою умовою. Також у Верховному судді наголосили, що не можна ототожнювати адвокатський запит до ТЦК зі зверненням самого військовозобов'язаного. Позов чоловіка не задовольнили. Постанова набула законної сили одразу після проголошення. Оскаржити її не можна.

Нагадаємо, суд зобов'язав РФ виплатити мільйон гривень українській родині з Чернігівщини. Житло цих людей зазнало суттєвих пошкоджень унаслідок російського обстрілу.

Також ми повідомляли, що в Одесі обрали покарання для військового-контрактника. Чоловік під час застілля вбив свого побратима.