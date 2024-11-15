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Отец семерых детей уклонился от мобилизации — что решил суд

15 ноября 2024 07:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Какое наказание избрал суд для отца семерых детей, который уклонился от мобилизации
Вход в Козельщинский районный суд. Фото: kz.pl.court.gov.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Полтавской области мужчина, имеющий семерых детей, уклонился от мобилизации. Многодетного отца привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который 17 апреля вынес Козельщинский районный суд Полтавской области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, 16 января текущего года ВВК сочла фигуранта пригодным, а 26 января он должен был прийти в ТЦК и СП для отправки на службу, однако уклонился от мобилизации.

В суде обвиняемый признал свою вину, однако заявил, что содержит семь несовершеннолетних детей, которым, кроме него, никто не помогает, поэтому не может их оставить. Мужчина рассказал, что уже два года выполняет сельскохозяйственные работы. С супругой он живет в гражданском браке, потому дети записаны на ее имя.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что отцовство фигуранта не подтверждается законом, поэтому оснований для отсрочки у гражданина нет.

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и приговорили к двум годам испытательного срока.

Напомним, в Сумской области военнообязанный получил штраф за необновление военно-учетных данных. Чтобы оспорить это решение, мужчина обратился в суд и смог доказать свою невиновность.

Также мы сообщали, что в Одессе вынесли приговор убийцы. Мужчина убил и расчленил свою знакомую, после чего выбросил ее тело в мусорный бак. За совершенное осужденный проведет 15 лет за решеткой.

суд Полтавская область мобилизация уклонисты судебные решения

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09:04 Украинцы могут потерять субсидию из-за родственника — причина

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Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

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