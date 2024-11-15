Яке покарання обрав суд для батька сімох дітей, який ухилився від мобілізації

Вхід до Козельщинського районного суду. Фото: kz.pl.court.gov.ua

У Полтавській області чоловік, який має сімох дітей, ухилився від мобілізації. Багатодітного батька притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який 17 квітня ухвалив Козельщинський районний суд Полтавської області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 16 січня поточного року ВЛК визнала фігуранта придатним, а 26 січня він мав прийти до ТЦК та СП для відправлення на службу, однак ухилився від мобілізації.

У суді обвинувачений визнав свою провину, однак заявив утримує сімох неповнолітніх дітей, яким, крім нього, ніхто не допомагає, тому не може їх залишити. Чоловік розповів, що вже два роки виконує сільськогосподарські роботи. Із дружиною він живе в цивільному шлюбі, тому діти записані на її ім'я.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що батьківство чоловіка не підтверджується законом, отже підстав для відстрочки у громадянина немає.

Чоловіка визнали винним від призову на військову службу під час мобілізації та засудили до двох років іспитового терміну.

Нагадаємо, у Сумській області військовозобов'язаний отримав штраф за неоновлення військово-облікових даних. Щоб оскаржити це рішення, чоловік звернувся до суду та зміг довести свою невинуватість.

Також ми повідомляли, що в Одесі винесли вирок вбивці. Чоловік убив і розчленив свою знайому, після чого викинув її тіло у сміттєвий бак. За вчинене засуджений проведе 15 років за ґратами.