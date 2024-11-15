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Баптист отказался от повестки — что решил суд

15 ноября 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Как суд наказал мужчину, который из-за своих религиозных убеждений отказался от боевой повестки
Здание Диканского районного суда Полтавской области. Фото: facebook.com/court529
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Полтавской области служитель церкви Евангельских христиан-баптистов отказался от получения повестки. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Диканский районный суд Полтавской области вынес 28 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в начале сентября фигурант прошел ВВК. Мужчину сочли годным к военной службе, однако получать боевую повестку он не захотел, объяснив это тем, что его "вера запрещает убивать людей".

Решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Мужчина сообщил, что ранее не проходил военную службу, однако в начале полномасштабной войны обновил свои военно-учетные данные в ТЦК, а в 2024 году — с помощью приложения "Резерв+".

В материалах дела указано, что у подсудимого есть жена, которая сейчас находится в декретном отпуске, и двое малолетних детей в возрасте 2,5 года и девять месяцев. Вместе с супругом проживают его родители-пенсионеры. Официального трудоустройства у обвиняемого нет, однако он зарабатывает себе на жизнь, ремонтируя технику.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде года испытательного срока. В течение этого периода мужчина должен периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства и не выезжать за пределы Украины без согласования с соответствующим органом.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Киеве вынесли приговор мужчине, который отказался от прохождения ВВК. За уклонение от военного учета мужчина должен заплатить почти семь тысяч гривен штрафа.

Также мы сообщали, что в Сумской области военнообязанный получил штраф за необновление военно-учетных данных. Чтобы оспорить это решение, мужчина обратился в суд и смог доказать свою невиновность.

суд религия повестки ВВК боевая повестка судебные решения

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